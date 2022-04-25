Коригувальниками виявились свої ж. СБУ затримала двох причетних до обстрілу заводів "Укроборонпрому"

Співробітники СБУ затримали провідного інженера одного із заводів державного концерну "Укроборонпром" за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Як повідомляється, нібито до цього він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в РФ.

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У неділю, 24 квітня, співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу, повідомляють у "Укроборонпромі". Разом з тим затримали ще одного коригувальника вогню по заводах концерну після повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства "Укроборонпрому".

"Колишній співробітник заводу надавав координати для завдання російською армією ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх нанесення", – пояснюють у концерні.

В "Укроборонпромі" негайно звернулись до СБУ з проханням розслідувати справи щодо підриву обороноздатності України.

Нагадаємо, що 15 квітня мешканці Києва та області чули вибухи. У ДК "Укроборонпром" повідомили, що цього дня близько 01:30 ночі Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу.

Йшлось про ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".