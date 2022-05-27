У Львові арештували коригувальника ракетних ударів, через якого загинули люди

Управління Служби безпеки України у Львівській області викрило мешканця Львова на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє обласна прокуратура.

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За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами шляхом надсилання їм через месенджер Telegram інформації про розміщення на території Львова військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, чим фактично корегував дії окупантів щодо обстрілів міста.

"Фігурант безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів, які мали місце 18 квітня, у тому числі обстрілу автосервісу, розташованого у місті Львові, внаслідок якого загинуло четверо осіб та четверо отримали поранення", - повідомили у відомстві.

Чоловіка затримали, повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що вранці 18 квітня по Львову було нанесено удар чотирма ракетами. Три з них влучили по об'єкту військової інфраструктури, а одна – по шиномонтажу. Як згодом повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, загалом загинуло як мінімум сім осіб, а ще 11 постраждали.

Зазначимо, що й після цього російські війська продовжили ракетні обстріли міста, зокрема повністю зруйнувавши, за словами Козицького, ще один військовий об'єкт 15 травня.