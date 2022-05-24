Замглавы оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

Главное управление Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры заочно сообщило так называемому "заместителю главы администрации Мариуполя" о подозрении в государственной измере, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

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Как сообщает прокуратура, фигурантом дела является депутат Мариупольского городского совета. При этом к сообщению добавлена размытая фотография Вадима Истратова, избранного от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По данным следствия, он добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял указанную должность, отвечая теперь за финансово-бюджетные вопросы, в частности выплату заработных плат, финансовые расчеты, закупку товаров и услуг, и координируя свою деятельность с так называемым "казначейством ДНР". Кроме того, отмечается, что Истратов вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей.

Также областная прокуратура сообщает и о заочном подозрении по этой же части 2 статьи 111 УК в отношении 46-летней работницы Государственной уголовно-исполнительной службы.

Установлено, что в апреле она, действуя в интересах государства-агрессора, согласилась работать в структурном подразделении оккупационной администрации РФ - так называемой "Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР": в захваченном Мариуполе подозреваемая заняла должность заместителя исправительной колонии.

"Своими действиями предательница наносит ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - подчеркивают правоохранители.

Однако дело против нее расследует не СБУ, а Государственное бюро расследований, а именно его территориальное управление в Краматорске. В случае задержания подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отметим также, что накануне областная прокуратура сообщила о подозрении также в госизмене 51-летнему старшему инспектору сектора ювенальной превенции отдела превенции Мариупольского районного управления полиции и 46-летнему начальнику сектора мониторинга отдела полиции №4 Мариупольского райуправления, которые нарушили присягу и стали работать на оккупационные власти в Мангушстком райотделе "МВД ДНР".