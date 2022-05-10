Электромонтер "Азовстали" сдал оккупантам расположение подземных туннелей на заводе - прокуратура

Житель Мариуполя Донецкой области, сообщивший оккупационным войскам о расположении подземных помещений металлургического комбината "Азовсталь", которые удерживаются украинскими военными и нацгвардейцами, получил подозрение в государственной измене в условиях военного положения и коллаборационизме.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, мужчине вменяют часть 2 статьи 111 и часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории "Азовстали".

"С начала военной агрессии РФ туннели используются защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые действия с российскими войсками и представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими гражданами", - поясняют в ОГП.

Полученную же от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в интернете с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя.

Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками РФ территории, о подозрении ему сообщено заочно. Расследование дела ведет Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры и ОГП.

Напомним, что защитники превращенной в руины "Азовстали", продолжающей повергаться бомбардировкам и обстрелам, на днях сообщили, что не рассматривают вариант сдачи в российский плен. При этом большинство мирных граждан, находившихся в подземельях комбината, удалось эвакуировать 7 мая.