Заступник голови окупаційної адміністрації Маріуполя отримав підозру в держзраді

Головне управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури заочно повідомило так званому "заступнику голови адміністрації Маріуполя" про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

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Як повідомляє прокуратура, фігурантом справи є депутат Маріупольської міської ради. При цьому до повідомлення додано розмиту фотографію Вадима Істратова, що був обраний від "Опозиційної платформи - За життя".

За даними слідства, він добровільно надав згоду на співпрацю з ворогом і зайняв вказану посаду, відповідаючи тепер за фінансово-бюджетні питання, зокрема щодо виплати заробітних плат, фінансових розрахунків, закупівлі товарів та послуг, та координуючи свою діяльність з так званим "казначейством ДНР". Окрім цього, зазначається, що Істратов вербує мешканців Маріуполя для участі у формуванні окупаційної влади.

Також обласна прокуратура повідомляє і про заочну підозру за цією ж частиною 2 статті 111 КК щодо 46-річної працівниці Державної кримінально-виконавчої служби.

Встановлено, що у квітні вона, діючи в інтересах держави-агресора, надала згоду працювати в структурному підрозділі окупаційної адміністрації РФ - так званій "Державній службі виконання покарань Міністерства юстиції ДНР": у захопленому Маріуполі підозрювана зайняла посаду заступника виправної колонії.

"Своїми діями зрадниця завдає шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - підкреслюють правоохоронці.

Однак справу проти неї розслідує не СБУ, а Державне бюро розслідувань, а саме його територіальне управління у Краматорську. У випадку затримання підозрюваним загрожуватиме покарання аж до пожиттєвого позбавлення волі.

Зазначимо також, що напередодні обласна прокуратура повідомила про підозру також у держзраді 51-річному старшому інспектору сектору ювенальної превенції відділу превенції Маріупольського районного управління поліції та 46-річному начальнику сектору моніторингу відділу поліції №4 Маріупольського райуправління, які зрадили присязі працівника правоохоронного органу України та почали працювати на окупаційну владу у Мангушсткому райвідділі "МВС ДНР".