Контрактники російської армії чекають кінця травня, щоб швидше втекти з України, - СБУ

Контрактники в армії Російської Федерації чекають кінця травня, щоб швидше втекти з України. Знайти нових бажаючих воювати непросто, тому командування намагається втримати тих, хто зараз на фронті.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ, посилаючись на перехоплену телефонну розмову росіян.

Зазначається, що в кінці травня спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому ті, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави законно покинути службу.

"Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне, нах*й, треба якось вибиратися... Буду шукати щось на громадянці", – говорить росіянин з другом.

Водночас знайти нових бажаючих воювати непросто, тому командування намагається втримати хоч цих вояк.

"Приїжджають, агітують там, як тільки способами: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але ще жодного це не зупинило".

Нагадаємо, Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення знищили близько 30 150 російських військових, 1338 ворожих танків та 3270 бойових броньованих машин. Найбільші втрати противника протягом минулої доби, 28 травня, спостерігалися на Бахмутському напрямку.