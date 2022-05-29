Окупанти ведуть штурм Сєвєродонецька: за добу на Луганщині знайдено двох загиблих (ФОТО)

Російські окупанти ведуть штурм Сєвєродонецька на Луганщині. За минулу добу в області знайдено двоє загиблих, є поранені, зруйновано близько 60 будинків.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що в області знайдено двох загиблих, є поранені, зруйновано близько 60 будинків. За його словами, кількість пошкодженого житла та загиблих може бути більше, адже під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв.

"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості", - розповів Гайдай.

Зокрема, авіаударом було зруйновано кінотеатр "Дружба", та зазнали пошкоджень 22 будинки.

"В Сєвєродонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти через значні втрати вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки Луганської області. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів у суботу, 28 травня, було пошкоджено ще один міст, а також 14 багатоповерхівок.