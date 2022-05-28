Росіяни відступили в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки, - голова Луганської ОВА

Російські окупанти через значні втрати вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки Луганської області. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів у суботу, 28 травня, було пошкоджено ще один міст, а також 14 багатоповерхівок.

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Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається. У росіян значні втрати, і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що ворог впритул обстрілював Сєвєродонецьк декілька разів, щонайменше тричі, подекуди розпочиналися вуличні бої. Внаслідок російської агресії пошкодження 14 багатоповерхівок та серйозно обстріляне селище Синецький.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

"Загалом, за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу "Орлан-10", - додав Гайдай.

Нагадаємо, станом на 27 травня, Сєвєродонецьк контролюється Збройними силами України. Місто не знаходиться в оточенні ворога, але командування ЗСУ може ухвалити рішення про відхід сил із міста, щоб не потрапити до оточення.