Россияне отступили в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки, - глава Луганской ОВА

Российские оккупанті из-за значительных потерь вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки Луганской области. В частности, в результате вражеских обстрелов в субботу, 28 мая, был поврежден еще один мост, а также 14 многоэтажек.

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Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Россиян удалось сдвинуть на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется. У россиян значительные потери, и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти н наших военных и нарушить логистическое обеспечение Луганской области", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что враг в упор обстреливал Северодонецк несколько раз, по меньшей мере трижды, местами были уличные бои. В результате российской агрессии повреждены 14 многоэтажек и серьезно обстрелян поселок Синецкий.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах области: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

"В целом, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10", - добавил Гайдай.

Напомним, по состоянию на 27 мая Северодонецк контролируется Вооруженными силами Украины. Город не находится в окружении врага, но командование ВСУ может принять решение об уходе из города, чтобы не попасть в окружение.