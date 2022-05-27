ВСУ могут отойти из Северодонецка, чтобы избежать окружения, – глава Луганской ОВА

Северодонецк Луганской области контролируется Вооруженными силами Украины. Город не находится в окружении врага, но командование ВСУ может принять решение об отходе сил из города, чтобы не попасть в окружение.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение - придется отойти", — сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что административный центр Луганской области постоянно находится под обстрелами, но город не отрезан от Украины. В то же время трасса "Лисичанск-Бахмут" регулярно обстреливается, поэтому ездить по ней опасно.

"Люди, оставшиеся на свободной Луганщине, постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из-за плотности обстрелов - почти невозможно. Снабжаем людей необходимыми вещами для выживания", — подытожил Гайдай.

В то же время Лиман Донецкой области в основном контролируют российские войска, а украинские военные заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении. Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник пытается прорваться на Бахмутском направлении, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать подразделения ВСУ от основных сил.