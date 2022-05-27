ЗСУ можуть відійти з Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення, – голова Луганської ОВА

Сєвєродонецьк Луганської області контролюється Збройними силами України. Місто не знаходиться в оточенні ворога, але командування ЗСУ може ухвалити рішення про відхід сил із міста, щоб не потрапити до оточення.

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Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як прогнозують аналітики, нам вистачить сил і коштів тримати оборону. Проте не виключено, що для того, щоб не потрапити в оточення, доведеться відійти", — сказав Гайдай.

Він наголосив, що адміністративний центр Луганської області постійно перебуває під обстрілами, але місто не відрізане від України. Водночас траса "Лисичанськ-Бахмут" регулярно обстрілюється, тож їздити нею небезпечно.

"Люди, які залишилися на вільній Луганщині, постійно перебувають у укриттях, виходити на вулицю через щільність обстрілів - майже неможливо. Забезпечуємо людей необхідними речами для виживання", - підсумував Гайдай.

Водночас, Лиман Донецької області в основному контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник намагається прорватися на Бахмутському напрямку, щоб порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил.