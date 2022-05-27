Війська РФ відновили наступ у напрямку Слов'янська та намагаються закріпитися у Лимані, - Генштаб

Ворог намагається прорватися на Бахмутському напрямку, щоб порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. На ділянки російського кордону у Брянській та Курській областях введено дві батальйонні тактичні групи РФ, причому це десантні частини.

На Слобожанському напрямі ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

У Харківському напрямку супротивник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов'янському напрямі російські окупанти продовжують обстріл позицій наших військ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

У Лиманському напрямі ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю за територією Херсонської області. Збільшивши кількість обстрілів підрозділів наших військ, проводить повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Підсилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п'ять артилерійських систем, п'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів. Підрозділами протиповітряної оборони було збито ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".

Винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України знищив крилату ракету у Чернівецькій області.