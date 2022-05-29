Оккупанты ведут штурм Северодонецка: за сутки в Луганской области найдены двое погибших (ФОТО)

Российские оккупанты ведут штурм Северодонецка в Луганской области. За минувшие сутки в области найдены двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что в области найдены двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов. По его словам, количество поврежденного жилья и погибших может быть больше, ведь при непрерывных обстрелах не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв.

"Ситуация крайне обостренная. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести", - рассказал Гайдай.

В частности, авиаударом был разрушен кинотеатр "Дружба", и получили повреждения 22 дома.

"В Северодонецке обстановка еще более тяжелая – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", - добавил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты из-за значительных потерь вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки Луганской области. В частности, в результате вражеских обстрелов в субботу, 28 мая, был поврежден еще один мост, а также 14 многоэтажек.