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На содержание одного российского военнопленного Украина тратит ежемесячно 3000 грн, - Минюст

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Украина ежемесячно тратит на содержание одного российского военнопленного 3000 гривен. В частности, сюда входит питание, одежда, средства гигиены и лекарства.

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Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала", - отметила министр.

В то же время, по ее словам, такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции.

"Живые и здоровые российские пленные – необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с временно подконтрольных ей территорий", - добавила Елена Высоцкая.

Напомним, крымские власти планируют использовать выпускников колледжей, как "пушечное мясо" на войне против Украины.

В то же время, по данным СБУ, россияне подписывают согласие на гражданское убийство, идя на войну против Украины.

Автор:
Анастасия Дедковская