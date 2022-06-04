Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Украинская сторона и страна-агрессор Россия 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Отметим, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по военнопленным, которым ранее руководила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Напомним, ранее украинские военные, освобожденные из российского плена, сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.