У Мелітополі окупанти шукають додаткові холодильники: м'ясокомбінат заповнений трупами

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що міський м'ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше брати "вантаж 200".

"6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлено про "рішення щодо тимчасового їх використання" на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців", - повідомили у ГУР.

Зазначається, що наразі до Мелітополя активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв у напрямку Пологи – Гуляйполі.

"Ці події пов'язані з великими втратами окупантів у живій силі. Крім того, тривале зберігання тіл убитих пов'язане з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване "дозоване" відправлення тіл до РФ і максимальне розтягнення цього процесу часу", - наголосили у розвідці.

Зазначимо, незважаючи на загрози притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони так званих "кадировців" та посилений контроль з боку "особистиків" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України, боячись стати "вантажем 200".