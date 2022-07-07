В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери, - разведка

Чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

"Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается", - говорится в сообщении.

Также в ГУР МО сообщили, что известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.

Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов.

Напомним, в Херсонской области также фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.