У Херсоні окупанти спалюють тіла, щоб приховати втрати, - розвідка

Щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На околицях міста неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за результат артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після чого виникла пожежа. Доступ співробітників МНС для ліквідації забороняється", - йдеться у повідомленні.

Також у розвыдцы зазначили, що відомий херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії №90, перебуває у міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4 поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини, в якій знаходився Соболєв, йому встановлено апарати Ілізарова на обидві ноги.

Також у Херсоні триває переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв'язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилася працювати на супротивника і поїхала з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, спостерігається сильний брак анестезіологів.

Нагадаємо, у Херсонській області також фіксуються нерідкі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.