Через пияцтво окупантів у Запорізькій області забороняють продаж алкоголю російським солдатам

Особовий склад підрозділів армії країни-агресора РФ зловживає алкогольними напоями. Через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зловживає алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень.

Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.

У ситуацію змушені втрутитися керівництво комендатури військ росгвардії РФ і так званої «військово-цивільної адміністрації» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушком (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях).

Як запобіжний захід на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

Зазначимо, поблизу Токмака Запорізької області п'яні військовослужбовці армії країни-агресора РФ влаштували перестрілку. В результаті загинули 4 окупанти, ще близько 10 отримали поранення.