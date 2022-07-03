Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів

Конфлікт між військовим керівництвом країни-агресора РФ та директорами оборонних заводів дедалі більше виключає можливість відправлення до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За час російсько-української війни захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу Росії. Їхнє відновлення слід проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

Доставляючи на ремонтні заводи пошкоджену техніку, її окупанти повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають або обмінюють на алкоголь.

До заводів іноді доїжджають лише обгорілі залишки БМП та танків.

Натомість директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які від військових за вже виконані роботи.

"Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які повинні відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція та жага наживи серед військового керівництва РФ звели цю спробу нанівець", - наголосили в ГУР МО.

Нагадаємо, окупанти торгують запчастинами зі своєї бойової техніки.