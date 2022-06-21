Оккупанты торгуют запчастями со своей боевой техники, - разведка

Российские военные разворовывают и продают запчасти со своей подбитой боевой техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению. "Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, из-за масштабов хищений и критического уровня оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа России приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.

Напомним, подтвержденные объемы военной техники и снаряжения, которые могут быть переведены в категорию металлолома по состоянию на 1 мая, оцениваются в 20-22 тыс. тонн. При этом значительные объемы такой техники располагаются в Луганской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях.