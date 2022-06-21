Окупанти торгують запчастинами зі своєї бойової техніки, - розвідка

Російські військові розкрадають та продають запчастини зі своєю підбитою бойовою технікою. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію Росії. Проте під час подорожі бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металобрухт, який вже не підлягає ремонту та відновленню. "Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, та блоки управління озброєнням та намагаються продати їх або обміняти на алкоголь", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, через масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу Росії наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доставляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

Нагадаємо, підтверджені обсяги військової техніки та спорядження, які можуть бути переведені до категорії металобрухту станом на 1 травня, оцінюються у 20-22 тис. тонн. При цьому значні обсяги такої техніки розміщуються у Луганській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях.