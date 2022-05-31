Военный лом. Что Украина будет делать после войны с сожженной военной техникой

С начала российского вторжения в Украине накопилось около 22 тыс. тонн металлолома военного происхождения. При этом в Украине нет мощностей для его переработки. Delo.ua выясняло, какой что такое военный металлолом и как Украина сможет распорядиться этим сырьем.

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С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили более 1300 российских танков, более 3 тысяч боевых бронированных машин и более 200 самолетов. Наибольшее количество уничтоженной техники пришлось на восточные, северные и южные области страны. Помимо того, что уничтоженная и подбитая техника оккупантов является предметом для гордости причастных к этому ВСУ, а также приближает победу Украины в войне, она может стать сырьем для украинской металлургии.

Металлолом всегда был востребованным сырьем в Украине, которая даже после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, держалась в ТОП-15 производителей стали. Власти даже препятствовали вывозу металлолома, введя экспортные пошлины на это сырье. Однако с переработкой лома военного происхождения есть ряд проблем, которые делают его переработку гораздо сложнее чем переработку обычного металлолома.

Начнем с того, украинская металлургия сейчас переживает не лучшие дни. С момента вторжения большинство сталелитейных заводов переведены в режим горячей консервации, а оставшиеся металлообрабатывающие перепрофилировались на производство такой продукции как противотанковые ежи. Что ждет отрасль после войны прогнозировать сложно, особенно с учетом повреждений мариупольских метзаводов, которые до начала вторжения были одними из флагманов отрасли.

Также, в отличие от отходов машиностроения и старых металлоконструкций, металлолом военного происхождения довольно специфическое сырье. Для того чтобы превратить подбитый российский танк, в металлолом необходимо сначала проверить его на предмет взрывоопасности, доставить на площадку из удаленной от города лесополосы(большинство подбитой техники находится на удалении от крупных населенных пунктов), а после порезать и рассортировать сырье. Из-за этого стоимость таких работ может значительно превышать стоимость металлолома, который получиться в результате таких операций.

Следует добавить, заниматься сбором военного металлолома гражданским ломосборщикам запрещено. Весь военный металлолом - сейчас собственность государства, а его сбор осуществляют ремонтные подразделения ВСУ.

Delo.ua разбиралось сколько военного металлолома сейчас в Украине и что страна сможет сделать с таким сырьем.

Военный металлолом и его сбор

По словам исполняющего обязанности главы научно-экспертного совета Украинской ассоциации вторичных металлов Александра Шейко активные боевые действия территории Украины привели к высоким потерям высокие потери военной техники и других материально-технических ресурсов. Большая часть такой техники уничтожается полностью, часть разбирается на компоненты или восстанавливается и возвращается на фронт. Несмотря на заявления некоторых украинских СМИ о высокой доходности деятельности по утилизации военной техники, ситуация действительно сложная и неоднозначная.

По словам Шейко все сырье для металлолома военного происхождения является собственностью государства, а собирать такое сырье могут исключительно подразделения Вооруженных сил Украины.

"Еще в феврале, в начале войны властями тех регионов, где проходили активные боевые действия были приняты решения о запрете бизнесу принимать лом с признаками военного. Поэтому ломосборочные компании не работали с таким сырьем", — говорит эксперт.

Эти ограничения действуют до сих пор. Таким образом сдать танк на металлолом не получится. Хотя Шейко не исключает, что на площадки ломозаготовительных предприятий могли попадать отдельные детали от военной техники, происхождение которых трудно установить. Кроме того переработка бронетехники довольно сложная работа.



Уничтожена военная техника и металлолом, полученный в результате ее утилизации – принципиально два разных материала. Для того чтобы танк, бронемашина или самолет стали товарным металлоломом необходимо провести ряд технологических операций – обследование на взрывоопасность, санитарную обработку, перемещение к площадке хранения, часто с применением специальной техники, осмотр ремонтно-восстановительными подразделениями ВСУ, охрана, резка/разделка, сортировка и другие. И здесь существенно влияет на ситуацию именно логистика – многие уничтоженные техники находятся в местах удаленных от населенных пунктов, в полях и лесах.

"Таким образом, общая стоимость таких "подготовительных" операций высока и часто может превышать стоимость образующегося в процессе металлолома", — говорит Шейко.

Так, специалисты экспертно-научного Совета "УАВтормет", базирующихся на данных ремонтных подразделений ВСУ, средняя стоимость разделки уничтоженного танка Т-70 составляет около 5000-5200 грн/тонну лома, БМД 1 – 4500-4800 грн/тонну лома, БТР 8 – 4900-5100 грн/тонну лома. При этом указанные показатели рассчитаны при "простой" логистике и достаточном техническом обеспечении перерабатывающих подразделений.

Может ли Украина перерабатывать военный металлолом?

По словам Шейко, на способность Украины перерабатывать металлолом повлияли два фактора.

Во-первых, военные действия или их угроза в "металлургических" регионах страны, а также разорванные логистические цепочки обеспечения предприятий сырьем и вывоза готовой продукции стали причиной сокращения производства стали. Так, в первом квартале этого года объемы производства упали на 31% до 3,6 млн т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этих условиях украинский рынок металлолома демонстрирует минимальную деловую активность за счет потребления одного металлургического и нескольких литейных предприятий.

Во-вторых, в Украине нет возможностей перерабатывать такой лом.

Проведенные ассоциацией "УаВтормет" исследования показали, что структура образования металлолома от возможной утилизации трофейной техники состоит из танков (до 30%), бронированной техники для перевозки пехоты (до 40%), автомобильного транспорта разного назначения (до 15%) и другой техники, включая авиационную (до 15%). По состоянию на 1 мая подтвержденные объемы военной техники и снаряжения, которые могут быть переведены в категорию металлолома, оцениваются в 20-22 тыс. тонн. При этом значительные объемы такой техники располагаются в Луганской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях.

По мнению "УаВтормет" эти объемы недостаточны для создания в Украине нового перерабатывающего предприятия, или для модернизации для этих целей существующих литейных предприятий.

"Бронированная военная техника на 75-80% состоит из высоколегированных марок стали, обладающих своей спецификой изготовления и переработки. До начала войны лом таких сталей в Украине перерабатывался ограниченно – на одном металлургическом предприятии или в нескольких литейных цехах предприятий ВПК. В настоящее время эти компании работают ограниченно. Соответственно и потребность в таком ломе минимальна", — говорит Шейко.

Эксперт отмечает, что для восстановления деловой активности на рынке на организации рентабельной утилизации уничтоженной военной техники государство может создать условия для строительства новых мини-металлургических и модернизации существующих литейных предприятий, которые могли бы наладить переработку лома легированных сталей с последующим изготовлением продукции военного или двойного назначения.

Также необходимо пересмотреть законодательства, регулирующее операции с металлоломом поскольку действующие ограничения не способствуют развитию рынка и не отражают зеркальное упрощение торговых отношений со странами, отменившими импортные пошлины на время военного положения в Украине.

В свою очередь упрощение выдачи сертификатов происхождения товаров EUR.1 и расширение возможностей для экспорта лома легированных сталей, в т. ч. образовавшегося в результате утилизации военной техники станут гарантией возобновления деловой активности на рынке и налаживания эффективного процесса переработки военного лома.

Кроме того Украина могла бы сотрудничать с иностранными компаниями по утилизации военной техники, переработке лома легированных сталей, привлечению технологий и инвестиций для развития литейных подразделений военно-промышленного комплекса.

В свою очередь в "Укроборонпроме" отметили, что сейчас предприятия концерна не имеют возможности перерабатывать металлолом военного происхождения.

"И тот металлолом в который превратилась наша техника, и тот металлолом в который превратилась российская техника - собственность Министерства обороны. Минобороны может передать нам технику на ремонт или хранение, но мы не разбираем ее на лом", - сообщила спикер "Укроборонпрома" Наталия Сад.