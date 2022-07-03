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Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать технику оккупантов
Конфликт между военным руководством страны-агрессора РФ и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность отправки в зону боевых действий новой боевой бронированной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
За время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа России. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях.
Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До заводов иногда доезжают только обгоревшие остатки БМП и танков.
В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы.
"Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий. Однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства РФ свели эту попытку насмарку", - подчеркнули в ГУР МО.
Напомним, оккупанты торгуют запчастями со своей боевой техники.