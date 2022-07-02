В Токмаке оккупанты постреляли сами себя

Вблизи Токмака Запорожской области военнослужащие армии страны-агрессора РФ устроили перестрелку. В результате погибли 4 оккупанта, еще около 10 получили ранения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", — сообщили в Запорожской ОВА.

По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

Причины конфликта — этнические распри и разделение награбленного имущества украинцев.

Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное.

Отметим, российская авиация вечером 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области. Количество потерь врага в результате "дружеского огня" по своим же силам пока устанавливаются.