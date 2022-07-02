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Самоликвидировались: российская авиация ударила по своим же позициям на Херсонщине, - Арестович
Российская авиация вечером 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.
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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
"У нас интересная новость. Российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", – рассказал Арестович.
Украинские военные пока не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага в результате "дружеского огня" по своим же силам пока устанавливаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, ранее Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, не будут занимать освобожденный остров Змеиный в Одесской области, откуда 30 июня вышел российский гарнизон, заявив, что это "жест доброй воли".