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Происшествия
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Самоликвидировались: российская авиация ударила по своим же позициям на Херсонщине, - Арестович

Самоликвидировались: российская авиация ударила по своим же позициям на Херсонщине, - Арестович

Российская авиация вечером 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович  в эфире "Фейгин LIVE".

"У нас интересная новость. Российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", – рассказал Арестович.

Украинские военные пока не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага в результате "дружеского огня" по своим же силам пока устанавливаются.

Отметим, ранее Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, не будут занимать освобожденный остров Змеиный в Одесской области, откуда 30 июня вышел российский гарнизон, заявив, что это "жест доброй воли". 

Автор:
Светлана Манько