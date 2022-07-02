Самоліквідувалися: російська авіація вдарила по своїх позиціях на Херсонщині, - Арестович

Російська авіація ввечері 1 липня завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області.

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"У нас цікава новина. Російська авіація промахнулася і накрила свої ж позиції на Херсонщині. Причому дуже добре потрапила", – розповів Арестович.

Українські військові поки що не коментували цей інцидент. Кількість втрат ворога внаслідок "дружнього вогню" за своїми ж силами поки що встановлюється.

Зазначимо, раніше Арестович заявив, що Збройні сили України, найімовірніше, не займатимуть звільнений острів Зміїний на Одещині, звідки 30 червня вийшов російський гарнізон, заявивши, що це "жест доброї волі".