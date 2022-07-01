"Нам своя Чернобаевка не нужна": Арестович утверждает, что ВСУ вряд ли займут остров Змеиный

Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, не будут занимать освобожденный остров Змеиный в Одесской области, откуда 30 июня вышел российский гарнизон, заявив, что это "жест доброй воли".

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Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-нибудь. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна. Зачем повторять их ошибки? Поставить туда гарнизон, чтобы его сносили? Это идиотизм, перечеркнуть все достижения. Главное, чтобы их там не было", - сказал Арестович.

Он отметил, что освобождение острова не означает, что транзит из украинских портов будет возможен.

"Это увеличило безопасность в северо-западном регионе, нанесло крупное моральное поражение Российской Федерации", - добавил советник главы ОП.

Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. Как заявили в Генштабе, ВСУ вскоре отправятся на остров, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.