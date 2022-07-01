"Нам своя Чорнобаївка не потрібна": Арестович стверджує, що ЗСУ навряд чи займуть острів Зміїний

Збройні сили України, найімовірніше, не займатимуть звільнений острів Зміїний на Одещині, звідки 30 червня вийшов російський гарнізон, заявивши, що це "жест доброї волі".

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Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Збройні сили України навряд чи його займатимуть. Швидше за все, ми прилетимо туди, позначимо прапор якийсь. І те, я сумніваюся, що це потрібно робити, бо нам своя Чорнобаївка не потрібна. Навіщо повторювати їхні помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі здобутки. Головне, щоб їх там не було", - сказав Арестович.

Він зазначив, що звільнення острова не означає, що транзит із українських портів буде можливим.

"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні, завдало великої моральної поразки Російської Федерації", - додав радник голови ВП.

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний. Як заявили в Генштабі, ЗСУ незабаром вирушать на острів, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.