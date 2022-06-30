ЗСУ незабаром вирушать на звільнений острів Зміїний, - Генштаб

Збройні сили України незабаром вирушать на острів Зміїний, який 30 червня було звільнено від російських окупантів, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.

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Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, у планах українських захисників – встановити безпосередній фізичний контроль над цим островом.

"Щодо Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Зараз наших військових на острові немає, але це буде", - сказав Громов.

Він наголосив, що на даний момент ЗСУ його контролюють за допомогою зброї.

Варто зазначити, що острів Зміїний російські війська захопили у перший день війни, 24 лютого. З того часу українські війська регулярно атакували їхні позиції там. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, зміцнили острів військовою технікою та збільшили особовий склад.

Внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний. Водночас Міноборони країни-агресора РФ заявило, що російські війська залишили Зміїний "як крок доброї волі".

Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.