У Росії заявляють, що острів Зміїний досі під їхнім контролем

Більшість ЗМІ Російської Федерації, посилаючись на слова депутата Держдуми Олексія Черняка, заявляють, що острів Зміїний, який 30 червня покинули окупанти, досі контролює Росія.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що слідом за журналістами підключились військові експерти РФ з заявами, що українські війська намагатимуться висадитись на острів, щоб отримати хоча б медійну перемогу замість реальної.

У Центрі наголосили, що подібні заяви - невдала спроба довести російським громадянам, що все під контролем.

"Щоб перевести погляд населення з незручної для себе теми, рашистам терміново потрібна хоч якась "перемога", якою пропаганда зможе нівелювати втрату острова і заспокоїти народ РФ, що з кожним днем дедалі менше довіряє своїй владі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.

Зокрема, у Генштабі наголосили, що ЗСУ незабаром вирушать на Зміїний, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.