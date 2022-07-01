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В России заявляют, что остров Змеиный до сих пор под их контролем
Большинство СМИ Российской Федерации, ссылаясь на слова депутата Госдумы Алексея Черняка, заявляют, что остров Змеиный, который 30 июня покинули оккупанты, до сих пор контролирует Россия.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Отмечается, что вслед за журналистами подключились военные эксперты РФ с заявлениями, что украинские войска будут пытаться высадиться на остров, чтобы одержать хотя бы медийную победу вместо реальной.
В Центре подчеркнули, что подобные заявления – неудачная попытка доказать российским гражданам, что все под контролем.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Чтобы перевести взгляд населения с неудобной для себя темы, рашистам срочно нужна хоть какая-нибудь "победа", которой пропаганда сможет нивелировать потерю острова и успокоить народ РФ, который с каждым днем все меньше доверяет своей власти", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.
В частности, в Генштабе подчеркнули, что ВСУ вскоре отправятся на Змеиный, чтобы установить непосредственный физический контроль над этой территорией.