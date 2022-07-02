У Токмаку окупанти постріляли самі себе

Поблизу Токмака Запорізької області військовослужбовці армії країни-агресора РФ влаштували стрілянину. В результаті загинули 4 окупанти, ще близько 10 отримали поранення.

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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Поблизу населеного пункту Токмак, тимчасово окупованого ворогом, стався словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ, який переріс у збройну сутичку, внаслідок якої загинули 4 та отримали поранення близько 10 окупантів", - повідомили у Запорізькій ОВА.

За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

Причини конфлікту — етнічні чвари та поділ награбованого майна українців.

Під впливом алкогольного та наркотичного сп'яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

Зазначимо, російська авіація ввечері 1 липня завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області. Кількість втрат ворога внаслідок "дружнього вогню" за своїми ж силами поки що встановлюється.