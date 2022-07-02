На юге Украине нарастает партизанское движение: России все труднее на оккупированных территориях

Три покушения на пророссийских чиновников в Херсонской области за последние две недели свидетельствуют о растущем движении сопротивления пророссийским властям, оккупировавшим часть юга Украины.

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Об этом сообщает CNN.

Кремль "сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины", заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки.

В США считают, что у России недостаточно сил в Херсоне для эффективной оккупации и контроля над регионом, особенно после вывода сил из этого района для боевых действий на востоке Донбасса . Один официальный представитель США сообщил CNN, что этот шаг мог дать украинским партизанам возможность атаковать местных российских чиновников.

Украина также провела ограниченные контратаки под Херсоном, что еще больше усилило нагрузку на российские силы.

Этот регион имеет решающее значение для удержания Россией украинского побережья Черного моря и контролирует доступ к Крымскому полуострову. Неясно, сколько российских войск находится в Херсоне или рядом с ним, но для оккупации враждебно настроенного местного населения требуется гораздо больше солдат, отмечает издание.

Также CNN напоминает, что в Херсоне был взорван автомобиль нардепа Алексея Ковалева, а 24 июня был убит пророссийский чиновник, курирующий управление молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко.

Во вторник в Херсоне была подожжена машина третьего пророссийского чиновника, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, однако чиновник не пострадал. Неясно, кто совершил нападения.

"По словам официальных лиц, похоже, что нет центрального командования, руководящего организованным сопротивлением, но атаки участились, особенно в Херсонской области, которую Россия оккупировала в марте в начале своего вторжения", - пишет CNN.

Издание отмечает, что в долгосрочной перспективе, по оценке США, Россия в конечном итоге столкнется с контрповстанческими действиями местного украинского населения.

"Я думаю, что Россия столкнется с серьезными проблемами в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в этих регионах, потому что вероятные коллаборационисты — более известные — будут убиты, а другие будут жить в страхе", — сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в Центре военно-морского анализа.

Несмотря на усилия России по ликвидации украинской истории и этничности в Херсоне и других оккупированных территориях, украинское население демонстрирует готовность к сопротивлению.

"Оккупанты и местные коллаборационисты делают все более громкие заявления о присоединении Херсонской области к России, — заявил на прошлой неделе украинский чиновник, — но с каждым днем ​​в городе появляется все больше и больше украинских флагов и надписей".

По словам высокопоставленного представителя НАТО, попытки насильственно стереть украинскую культуру и установить российскую гегемонию в некоторых случаях приводили к обратному эффекту.

"Поступали сообщения о покушениях на некоторыхпредателей, которых назначили губернаторами, мэрами. Это почти наверняка отпугнуло сторонников России, или русских, или кого бы то ни было, кого они собираются привести туда, чтобы занять эти посты", — сказал представитель НАТО.

"Россия считала, что ее силы будут встречены с распростертыми объятиями и они быстро сломят любое сопротивление, ошибочные фантазии быстро развалились, но мало что изменили в расчетах президента России Владимира Путина", - отмечает издание.

"Они предвидели это. Поэтому они организовали фильтрационные лагеря и выселили большую часть населения с оккупированных территорий", — сказал Кофман.

Напомним, 28 июня российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Напомним, ранее председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что оккупанты удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области.