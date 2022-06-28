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Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева
Российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом на Facebook сообщила советник мэра Галина Ляшевская.
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"Они забрали Игоря Колыхаева", - написала она.
Других подробностей Ляшевская не сообщила.
Колыхаев оставался в Херсоне не смотря на оккупацию города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что оккупанты удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области.