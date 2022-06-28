Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева

Российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом на Facebook сообщила советник мэра Галина Ляшевская.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Они забрали Игоря Колыхаева", - написала она.

Других подробностей Ляшевская не сообщила.

Колыхаев оставался в Херсоне не смотря на оккупацию города.

Напомним, ранее председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что оккупанты удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области.