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Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева

Оккупанты похитили мэра Херсона Колыхаева

Российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом на Facebook сообщила советник мэра Галина Ляшевская.

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"Они забрали Игоря Колыхаева", - написала она.

Других подробностей Ляшевская не сообщила.

Колыхаев оставался в Херсоне не смотря на оккупацию города.

Напомним, ранее председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что оккупанты удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области.

Автор:
Степан Крьока