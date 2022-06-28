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Окупанти викрали мера Херсона Колихаєва
Російські військові викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це на Facebook повідомила радник мера Галина Ляшевська.
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"Вони забрали Ігоря Колихаєва", - написала вона.
Інших подробиць Ляшевська не повідомила.
Колихаєв залишався у Херсоні незважаючи на окупацію міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області.