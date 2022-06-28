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Окупанти викрали мера Херсона Колихаєва

Окупанти викрали мера Херсона Колихаєва

Російські військові викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це на Facebook повідомила радник мера Галина Ляшевська.

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"Вони забрали Ігоря Колихаєва", - написала вона.

Інших подробиць Ляшевська не повідомила.

Колихаєв залишався у Херсоні незважаючи на окупацію міста.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти утримують у полоні близько 600 жителів Херсонської області.

Автор:
Степан Крьока