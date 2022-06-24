В Херсоне подорвали авто одного из самых известных местных коллаборантов

В Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов Дмитрия Савлученко. По предварительным данным, он погиб на месте.

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Об этом сообщаю местные СМИ и нардеп Алексей Гончаренко.

Савлученко долгие годы занимался в городе антиукраинской деятельностью. Состоял в молодежной организации "Новая Русь", был пророссийским активистом из партии Шария. Савлученко вошел в созданный россиянами "Комитет спасения" (в него входит и "замглавы администрации" Стремоусов).

Савлученко был главой "управления семьи, молодежи и спорта" в созданной россиянами "военно-гражданской администрации Херсонской области".

Российские СМИ подтверждают его гибель "в результате терракта".

О смерти коллаборанта из Херсона Дмитрия Савлученко также сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

"У наших партизан еще одна победа — убит "начальник департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" Дмитрий Савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром взорвали в автомобиле в одном из дворов Херсона", – сообщил Хлань.

Отметим, что периодически появляются сообщения об убийствах или ранениях перешедших на сторону России граждан Украины в захваченных областях.

Так, нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что в Херсонской области 22 июня убит перешедший на сторону России народный депутат Алексей Ковалёв, которого исключили из фракции "Слуга народа".

А информация о подрыве "главы администрации Херсонской области Сальдо" оказалась фейком.