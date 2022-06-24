У Херсоні підірвали авто одного з найвідоміших місцевих колаборантів

У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів Дмитра Савлученка. За попередніми даними, він загинув.

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Про це повідомляю місцеві ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко.

Савлученко довгі роки займався у місті антиукраїнською діяльністю. Був у молодіжній організації "Нова Русь" та проросійським активістом із партії Шарія. Савлученко увійшов до створеного росіянами "Комітету порятунку" (до нього входить і "заступник голови адміністрації" Стремоусів).

Про смерть колаборанта з Херсону Дмитра Савлученка повідомив також радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

"У наших партизан ще одна перемога — вбито "начальника Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона", – повідомив Хлань.

Зазначимо, що періодично з'являються повідомлення про вбивства або поранення громадян України, що перейшли на бік Росії, у захоплених областях.

Так, нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що в Херсонській області 22 червня вбито народного депутата Олексія Ковальова, який перейшов на бік Росії, якого виключили з фракції "Слуга народу".

А інформація про підрив "голови адміністрації Херсонської області Сальдо" виявилася фейком.