Сообщается, что убит депутат Ковалёв, перешедший на сторону оккупантов

Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что в Херсонской области убит перешедший на сторону России народный депутат Алексей Ковалёв, которого исключили из фракции "Слуга народа".

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Гончаренко также публикует видео подорванного автомобиля.

Никакой официальной информации по этому поводу пока нет.

Отметим, что периодически появляются сообщения об убийствах или ранениях перешедших на сторону России граждан Украины в захваченных областях. Но зачастую они не подтверждаются.

Так, например, оказалась фейком информация о подрыве "главы администрации Херсонской области Сальдо".

Напомним, во временно оккупированной Херсонской области народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предал Украину и стал сотрудничать с российскими войсками. Нардеп заявил, что якобы "РФ навсегда оккупировала часть региона".

Ковалева заподозрили в госизмене еще в апреле. По этой причине тогда приостановили его членство во фракции.