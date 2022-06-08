Нардеп от "Слуги народа" в Херсонской области перешел на сторону россиян

Во временно оккупированной Херсонской области народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предал Украину и заявил, что якобы "РФ навсегда оккупировала часть региона".

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Об этом он сообщил 8 июня, опубликовав соответствующий пост на своем неофициальном аккаунте в Facebook.

Коллаборант рассказал, что вместе с некоторыми фермерами Херсонской области провел "очень важную для него" встречу с первым заместителем администрации президента РФ. Он заявил, что будет способствовать полномасштабной интеграции аграрной сферы региона в экономическую модель РФ.

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания. Скажу не только о себе, но и о других участниках мероприятия - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", — написал Ковалев.

Отметим, что на своем аккаунте в Facebook, где Ковалев называет себя народным депутатом, он публиковал пост на украинском языке за сутки до того, как сообщил уже о своем сговоре с оккупантами.

Ковалева заподозрили в госизмене еще в апреле. По этой причине тогда приостановили его членство во фракции.

Учитывая заявления коллаборанта, важно отметить, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на Херсонском направлении. Украинские защитники постепенно и успешно освобождают населенные пункты Херсонской области.