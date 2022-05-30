ВСУ выбили российских оккупантов из Николаевки Херсонской области, - Генштаб

Российские оккупанты в ходе удачного наступления Вооруженных сил Украины понесли потери и отошли из Николаевки Херсонской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины, начиная с 5 мая, в Харьковской области освободили 23 населенных пункта. Российская армия пытается сдержать наступление и выход ВСУ в государственную границу. Для этого кафиры усилили обстрел украинских позиций.