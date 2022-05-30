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ЗСУ вибили російських окупантів з Миколаївки Херсонської області, - Генштаб

українські військові, військовослужбовці, ЗСУ, українці, війна в Україні, Херсонська область, окупація
Фото: АрміяInform

Російські окупанти в ході вдалого наступу Збройних сил України зазнали втрат і відійшли з Миколаївки Херсонської області.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.  

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти. Російська армія намагається стримати наступ та вихід ЗСУ до державного кордону. Для цього окупанти посилили обстріл українських позицій.

Автор:
Анастасія Дєдковська