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ЗСУ вибили російських окупантів з Миколаївки Херсонської області, - Генштаб
Російські окупанти в ході вдалого наступу Збройних сил України зазнали втрат і відійшли з Миколаївки Херсонської області.
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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти. Російська армія намагається стримати наступ та вихід ЗСУ до державного кордону. Для цього окупанти посилили обстріл українських позицій.Підписуйтесь на наш Telegram канал