"Не може бути більшого удару в спину": Подоляк жорстко відкинув вимоги Заходу припинити військовий опір РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підкреслює неприпустимість переведення війни в Україні у стадію замороженого конфлікту та її примирення з втратою территорій, до чого її, за його словами, підштовхують певні країни-партнери. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Хочу максимально повного розуміння того, що ще нічого не закінчилося. Тому треба продовжувати воювати на всіх напрямках. Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання", - вказав він.

За словами Подоляка, Україна не братиме участі в обговоренні можливих компромісів щодо припинення вогню та здачі частини територій заради миру, яку нав'язують деякі західні країни, що хочуть відновити традиційні бізнес-зв'язки з Росією.

"Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси" – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке... Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію. Не може бути й мови про заморожування конфлікту", - підкреслив він.

Радник голови ОП зазначив, що будь-яке заморожування конфлікту означатиме лише відкладення війни в часі, але наступна війна буде лиш масштабнішою, більш кривавою та більш підготовленою з боку агресора, який "виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни".

"Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що зберігання ризикованості повернення мільйонів людей на окуповані Росією території чи в "сіру" зону бойових дій означатиме відсутність економічного відновлення та розвитку цих регіонів.

"Значить, у нас не буде економіки. Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви в цьому. Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює", - написав радник керівника ОП.

Подоляк підкреслив, що переговори, якими має завершитися нинішня війна, стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися, а для цього Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію, а от "заяви про поступки, збереження обличчя чи заморожування конфлікту" цьому не сприятимуть.

"Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій, від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя. Чи, може, свобода й демократія вже не варті того, щоб заради них воювати? Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті ж самі люди пропонують нам подарувати Росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю", - обурився він.

За словами Подоляка, сьогодні ніхто у світі не зацікавлений у тривалій війні та продовольчій кризі, але найкоротшим шляхом до завершення війни є постачання Україні зброї та фінансової допомоги, а також санкції проти Росії.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відбиття російської агресії, зараз слід розглядати як сприяння продовольчій безпеці у світі.