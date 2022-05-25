"Не может быть большего удара в спину": Подоляк жестко отверг требования Запада прекратить сопротивление РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает недопустимость перевода войны в Украине в стадию замороженного конфликта и ее примирения с потерей территорий, к чему ее, по его словам, подталкивают определенные страны-партнеры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Хочу максимально полного понимания того, что еще ничего не закончилось. Поэтому надо продолжать воевать по всем направлениям. Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания", - указал он.

По словам Подоляка, Украина не будет участвовать в обсуждении возможных компромиссов по прекращению огня и сдаче части территорий ради мира, которую навязывают некоторые западные страны, желающие возобновить традиционные бизнес-связи с Россией.

"Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально такое... Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта", - подчеркнул он.

Советник главы ОП отметил, что любая заморозка конфликта будет означать только откладывание войны во времени, однако следующая война будет лишь масштабнее, более кровавой и более подготовленной со стороны агрессора, который "выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны".

"Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", – подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что сохранение рискованности возврата миллионов людей на оккупированные Россией территории или в "серую" зону боевых действий будет означать отсутствие экономического восстановления и развития этих регионов.

"Значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев тоже оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в невоюющей стране", - написал советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркнул, что переговоры, которыми должна завершиться нынешняя война, станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться, а для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию, а "заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта" этому способствовать не будут.

"Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий, от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Или, может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, наверное, возьмем помощь оружием", - возмутился он.

По словам Подоляка, сегодня никто в мире не заинтересован в длительной войне и продовольственном кризисе, но кратчайшим путем к завершению войны являются поставки Украине оружия и финансовой помощи, а также санкции против России.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать в качестве содействия продовольственной безопасности в мире.