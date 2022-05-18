Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией на сегодняшний день невозможны

Советник главы Офиса президента и член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк считает, что на сегодняшний день переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку страна-агроессор еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

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Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Сегодня переговоры невозможны. Россия по-прежнему не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так", - заявил Подоляк.

Он акцентировал на том, что в переговорном процессе важна позиция президента Украины.

"Когда он скажет, что надо начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - сказал Подоляк.

По его словам, в стране-агрессоре РФ все еще питают иллюзию о том, что санкции не повлияют на экономику.

"Они имеют иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать на полную, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и где-то к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она является страной-изгоем", - заявил Подоляк.

Также он сказал о недопустимости уступок России.

"Любая уступка РФ, российской политической элите, чтобы они сохранили лицо, будет означать "Минск-3", то есть будет означать отложенную войну через год, через два, через три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления", - подчеркнул Подоляк.

Также он сообщил, что уступить суверенитет Украины в обмен на прекращение войны предлагал не только президент Франции Эмманюэль Макрон, но и другие европейские политики. Конкретных имён Подоляк не назвал.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России 17 мая заявили, что переговоры с украинской делегацией прекращены.

Также ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".