Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко во время брифинга 17 мая заявил, что переговоры с украинской делегацией прекращены. Об этом сообщают росСМИ.

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"Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса. Переговоры не ведутся ни в каком виде", — сказал Руденко.

Вскоре в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.

"Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет президент Владимир Зеленский", — сказал Подоляк, добавив, что Украина не собирается отдавать что-либо, "чтобы сохранить лицо Путина", что просил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, в свою очередь глава фракции "Слуга народа" и член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия в апреле сообщал, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта.