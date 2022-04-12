Переговоры по гарантиям безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме, — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" и член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия 12 апреля сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

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Он подчеркнул, что украинская делегация, в отличие от российской, придерживается коммюнике, сделанного в Стамбуле в конце марта. Несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Украина не меняла своей позиции.

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - отметил Арахамия.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление российского президента Владимира Путина, считающего, что "переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после встречи делегаций в Стамбуле".

Подоляк сказал, что российская делегация решила применить тактику давления на переговорный процесс с украинской стороной, заявляя, что он "вернулся в тупик".