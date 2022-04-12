Переговори по гарантіях безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі, — Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" та член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія 12 квітня повідомив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

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Він підкреслив, що українська делегація, на відміну від російської, дотримується комюніке, зробленого в Стамбулі в кінці березня. Попри заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Україна не змінювала своєї позиції.

"Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", — зазначив Арахамія.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву російського президента Володимира Путіна, який вважає, що "переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після зустрічі делегацій у Стамбулі".

Подоляк сказав, що російська делегація вирішила застосувати тактику тиску на переговорний процес з українською стороною, заявляючи, що він "повернувся в глухий кут".