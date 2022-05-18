Подоляк пояснив, чому переговори з Росією на сьогоднішній день неможливі

Радник глави Офісу президента та член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк вважає, що на сьогоднішній день переговори з РФ проводити неможливо, оскільки країна-агроессор ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.

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Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Сьогодні переговори неможливі. Росія, як і раніше, не розуміє наслідки війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так", - заявив Подоляк.

Він наголосив на тому, що у переговорному процесі важлива позиція президента України.

"Коли він скаже, що треба розпочинати переговори, на якісь позиції виходити, ми це робитимемо. Але сьогодні це неможливо", - сказав Подоляк.

За його словами, у країні-агресорі РФ все ще мають ілюзію про те, що санкції не вплинуть на економіку.

"Вони мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не страждає від санкцій так, як має страждати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть страждати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм", - заявив Подоляк.

Також він сказав про неприпустимість поступок Росії.

"Будь-яка поступка РФ, російській політичній еліті, щоб вони зберегли обличчя, означатиме "Мінськ-3", тобто означатиме відкладену війну через рік, через два, через три. Це має розуміти політична еліта Європи, коли вона робить такі заяви", – наголосив Подоляк.

Також він повідомив, що поступитися суверенітетом України в обмін на припинення війни пропонував не лише президент Франції Емманюель Макрон, а й інші європейські політики. Конкретних назв Подоляк не назвав.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії 17 травня заявили, що переговори з українською делегацією припинено .

Також раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".