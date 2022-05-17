Подоляк прокоментував нову версію Росії про причини війни

Країна-агресор РФ продовжує цинічно брехати про причини військового вторгнення на територію України. Так, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що війна проти України, що почалася, нібито зірвала плани Заходу встановити в РФ підконтрольний собі режим.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові заяви російської влади щодо причин війни в Україні.

"Ох це вже розширена свідомість і пошук виправдань... Спочатку президент Путін заявляє про те, що віроломний і неспровокований напад на Україну потрібно трактувати як "запобіжну відсіч агресії". Тобто ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати і розносити ваші міста ракетами тому, що з вашого боку агресії, звісно, немає, але ми думаємо, що вона могла б бути", - наголосив Подоляк.

Також він іронічно нагадав про заяву прес-секретаря Путіна Пєскова про те, що причина вторгнення – страх розширення НАТО до кордонів РФ.

"Але цього виявилося достатньо для організації масової різанини в Бучі. Але раптом він прямолінійно так заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1300 км прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема. Тоді навіщо варварськи і масово бомбити Україну, якщо немає проблеми ?", - запитує Подоляк.

Він назвав "особистими показаннями, що доводять явний умисел на вбивство", нові заяви російської влади щодо причин повномасштабного вторгнення в Україну.

"І, нарешті, щойно потенційний наступник президента РФ і за сумісництвом секретар Ради безпеки Патрушев знову публічно розмірковує про причину "спецоперації". "Це вимушений превентивний захід - рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, який загрожував її існуванню". Пряма мова товариша...Повторю ще раз, якщо хтось не зрозумів. Усі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: ми прийшли в іншу країну, масово геноцидим там цивільних, все знищуємо, тому що це... превентивний захід. І вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати. А все інше – брехня і пропаганда. По суті, все це – прямі особисті свідчення. З дуже точними юридичними формулюваннями", - підкреслив Подоляк.